E' morto Romiti, una vita legata alla Fiat

Venticinque anni alla Fiat, fianco a fianco con Gianni Agnelli. E' morto questa mattina a 97 anni Cesare Romiti, "manager di ferro" e leader della linea dura antisindacale negli anni più difficili della vita della fabbrica. C'era lui durante la famosa marcia dei quarantamila.

Protagonista assoluto del capitalismo italiano nella seconda metà del Novecento, ha avuto un ruolo di primo piano come amministratore delegato e successivamente come presidente della Fiat, per poi finire la carriera ai vertici di Rcs.

"Con la morte di Cesare Romiti l'Italia e Torino perdono uno dei protagonisti dell'economia e dell'industria", ha detto la deputata di Italia Viva, Silvia Fregolent. "Una figura che ha messo la propria esperienza e le proprie competenze per promuovere lo sviluppo e che anche recentemente si era speso sostenendo la Tav, affinché il Piemonte fosse protagonista in Europa".

"E' stato un personaggio spigoloso e una figura controversa soprattutto nei rapporti sindacali, ma è innegabile che rilanciò la Fiat e che la sua gestione fu molto radicata nella Città di Torino, al contrario di oggi", ha invece commentato Davide Gariglio.