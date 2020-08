BardonecchiArp 2020 si prepara ad accogliere i migliori artisti da tutto il mondo

Scenario Montagna, progetto di marketing per le terre alte attraverso gli eventi, coordinato dall’Associazione Lucas che da 15 anni si pone al servizio del territorio, fungendo da leva per il marketing turistico e la promozione dello stesso, organizza una serie di eventi volti a generare nuove possibilità di crescita e sviluppo, supportando la progettualità dei territori montani anche per la generazione di nuove opportunità grazie ad un team di progettazione europea per veicolare fondi sui territori, tra i quali spicca BardonecchiArp 2020, che l’attuale emergenza sanitaria ha solo in parte condizionato.

La Masterclass internazionale di arpa, che si svolgerà dal 18 al 23 agosto, sarà online, con il consueto gruppo di artisti di primo piano; senza però rinunciare agli eventi dal vivo, tutti all’aperto e con modalità nuove. Oltre a Katia Zunino, si esibiranno online arpisti di fama mondiale: Marianne Gubri, Adriano Sangineto, Fabio Rizza, Ameylia Saad Wu.

Il calendario di eventi dal vivo e in presenza prende la forma degli IEP! Itinerari escursionistici personalizzati: cultura, spettacoli ed esperienze “in cammino”. Vere e proprie escursioni-spettacolo, da fruire in totale sicurezza dal punto di vista sanitario, in cui artisti e performer si mettono a disposizione dello “scenario”, interpretandolo e raccontandolo insieme agli escursionisti-spettatori; creando inoltre l’opportunità, spesso unica, di avere con loro un rapporto face-to-face.

Venerdì 21 agosto alle ore 15 nella cappella di Sant’Anna-Forte Bramafam sarà di scena Adriano Sangineto, con “Sacro e Profano”, sabato 22 Katia Zunino alle 10.00 si esibirà all’Alveare di via Medail in “Yogarpa”, costo € 15 per poi salire alle 15 a Rochemolles, borgo di Bardonecchia, per esibirsi in “Vie”, costo € 15, domenica 23 alle 10 a Horres performance di Elena Russo in “Confini oltre i confini”, costo € 15 ed alle ore 17.30 alla Tur d’Amun “Conferenza-Concerto”, ingresso gratuito, di Katia Zunino e Andrea Cogerino.

Info e dettagli sugli eventi: www.bardonecchiarp.eu e www.scenariomontagna.it