Basket Torino, Campigotto sarà il secondo assistente di coach Cavina

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare l’accordo con Carlo Campigotto, che ricoprirà il ruolo di 2° assistente di coach Cavina.

Classe 1992, nato e cresciuto cestisticamente con l'USAC Rivarolo, prima come allenatore, poi come coach. Matura esperienze anche con la Lettera 22 Ivrea, mettendosi in luce e ricevendo la chiamata di Valdiceppo nel 2018, nella prima stagione segue le giovanili e lo sviluppo individuale dei giocatori, nella scorsa prende in mano la C Gold del club umbro, ottenendo ottimi risultati con una squadra giovanissima. Ora l'arrivo alla Reale Mutua Basket Torino, che potrà contare sulla sua voglia di crescere sotto la guida e l'esempio di coach Cavina.