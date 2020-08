Primo allenamento al Fila per il Toro di Giampaolo. La società comunica le modalità per il rimborso degli abbonamenti

Si è concluso poco dopo le 19.30 di oggi, mercoledì 19 agosto, il primo allenamento dell'era Giampaolo al Torino.

Tra i giocatori presenti al Filadelfia anche il neo acquisto Ricardo Rodriguez, il cui arrivo dal Milan è stato ufficializzato poco dopo la conclusione della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico. Agli ordini di Giampaolo i portieri Ujkani, Rosati e Sirigu, tra i difensori Ferigra, Buongiorno, Nkoulou, Celesia, Djidji, Bremer, Rodriguez, Fiordaliso e Izzo.

Presenti i centrocampisti Rincon, Berenguer, Lukic, Aina. Gli attaccanti erano Verdi, Zaza, Belotti, Rauti, Edera e Millico. Assenti Lyanco (che sta per accasarsi in Portogallo), Meite, Iago Falque (che non ha ancora il permesso per allenarsi col Toro, essendo ancora tesserato per il Genoa) e Ansaldi, mentre Baselli e Singo sono infortunati.

Intanto il Torino, in ossequio alla normativa vigente, provvederà a convertire in voucher, previa richiesta da inviarsi tramite la procedura sul Portale Rimborsi VIVATICKET, i ratei di abbonamento non fruiti per le partite casalinghe precedentemente sospese nel periodo dal 23 febbraio al 26 maggio 2020 e che sono state disputate a “porte chiuse” nel periodo dal 20 Giugno al 2 Agosto a causa dell'emergenza coronavirus.