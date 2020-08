Scontro sulla A4 all'altezza di Santhià: muore una donna, grave il figlio tredicenne

Una donna è morta in un gravissimo incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A4 Torino-Milano, al km 46 in direzione del capoluogo piemontese, nei pressi di Santhià. A bordo dell'auto, con targa svizzera, un'intera famiglia di 5 persone: gravissime le condizioni di uno dei figli, un tredicenne, fuori pericolo il padre del ragazzo, anche lui comunque ricoverato in codice giallo.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma oltre all'auto su cui viaggiava la vittima con la sua famiglia è stato coinvolto un furgone con a bordo due persone, rimaste ferite non gravemente. Probabile che i due veicoli si siano scontrati dopo una manovra azzardata.

A quanto si apprende dal 118, la donna sarebbe deceduta sul posto. Il figlio di 13 anni è stato invece intubato e portato di urgenza in codice rosso al Regina Margherita, grazie all'intervento dell'elisoccorso.