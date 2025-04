Nel centro storico di Moncalieri una domenica all'insegna delle Supercar

La città degli eventi, dopo i numeri da record del recente Green weekend, è pronta ad un nuovo appuntamento. Domenica 27 aprile il centro storico di Moncalieri si trasformerà nel palcoscenico di un evento automobilistico senza precedenti: la seconda edizione di “MunCARlé”, un’esperienza unica che celebra l’eccellenza delle auto d’elite con qualche novità rispetto alla scorsa edizione.

Organizzato in collaborazione con “PitStop & Drink”, ideatore del progetto, l’evento promette di regalare emozioni indimenticabili agli appassionati di motori.

Supercar protagoniste in piazza Vittorio Emanuele

La giornata prenderà il via alle ore 12 con un’esposizione di Supercar e Hypercar in piazza Vittorio Emanuele II. Contemporaneamente saranno disponibili degli Stand, nel piazzale Aldo Moro (la piazza sopra il parcheggio Multipiano) con attività di detailing, trattamenti specifici per la cura dell’auto, simulatore di racing con premi annessi, stand RedBull per offrire la loro celebre bevanda energetica, garantendo un’esperienza di gusto e dinamicità durante l’evento oltre alle numerose esposizioni tra cui, la nuova autovettura Alpine A290, Moto Supersportive della community Cavalieri Oscuri, Mini Innocenti del concessionario Tomini e la nuova Countryman JCW a cura di BIAUTO.

Le novità esclusive di questa seconda edizione

Saranno inoltre a disposizione attività di sicurezza alla guida, giochi per bambini e stand sponsor/organizzativi. L’esposizione principale avverrà nella piazza più iconica della città, Piazza Vittorio Emanuele II, in cui si potranno trovare più di 30 Supercar e Hypercar, spaziando tra prestigiosi marchi del settore automobilistico tra cui Porsche, Ferrari, Lamborghini e molti altri. Anche due novità esclusive per questa edizione: la Nissan GTR50 by Italdesign, vettura madrina dell’evento e l’imponente RedBull Taurus, che accompagnerà la giornata con il suo palco integrato.

La manifestazione terminerà alle ore 18 con un’affascinante sfilata in uscita lungo il viale del Castello.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti https://visitmoncalieri.it/evento/muncarle-2025/