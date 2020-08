Coronavirus: al via i tamponi nel piazzale antistante l'Amedeo di Savoia [FOTO E VIDEO]

"Dalle 9 alle 10 di stamattina abbiamo eseguito circa 50 tamponi, soprattutto a giovani e famiglie. In attesa del responso è fondamentale tornare a casa e stare in isolamento fiduciario". Così Fabiano Zanchi, dirigente del Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive dell'Asl, che stamattina si è recato nel piazzale antistante l'ospedale Amedeo di Savoia dove è stato allestito un laboratorio mobile per eseguire i tamponi anti Covid.

I test sono eseguiti all'interno di un camper messo a disposizione dalla Onlus Rainbow for Africa, con i risultati che saranno comunicati entro 48 ore. "Il tampone - spiega Zanchi - possono farlo i cittadini che dichiarano di essere rientrato da uno dei quattro Paesi elencati nell'ordinanza del Ministero della Salute con mezzi diversi dall'aereo o anche atterrati in aeroporti di altre città". Alle 11 si è formata una coda di cinquanta metri, con gli utenti rigorosamente a un metro di distanza e tutti dotati di mascherina.