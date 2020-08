Coronavirus, 190 i tamponi nel piazzale antistante l'Amedeo di Savoia

Sono stati 190 i tamponi fatti oggi nel piazzale antistante l'Amedeo di Savoia.

Questo il risultato al termine del primo giorno di lavoro del laboratorio mobile per eseguire i tamponi anti Covid organizzato dal Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive dell'Asl Città di Torino, per le persone al rientro da Grecia, Spagna, Malta e Croazia.

Il test è gratuito e non richiede la prenotazione e riguarda chi è tornato da quei paesi considerati a maggior rischio ma non ha potuto usufruire dei test rapidi, a cura della stessa ASL, nell'aeroporto di Caselle. I test sono eseguiti all'interno di un camper messo a disposizione dalla Onlus Rainbow for Africa, con i risultati che saranno comunicati entro 48 ore.

Un analogo servizio è stato organizzato presso il centro prelievi dell'ospedale Molinette lunedì' 24 agosto, martedì 25, giovedì 27, con orario 12-14.