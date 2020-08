Coronavirus, il Comune di Nichelino al lavoro per salvare la festa di San Matteo

Tra un mese ci saranno le votazioni del referendum (e in molte città anche quelle per l'elezione del sindaco), ma a Nichelino sarà soprattutto il momento della festa patronale di San Matteo.

In questi giorni il Comune sta lavorando per capire come organizzare le cose, in maniera da non sovraccaricare il lavoro della polizia locale e di chiunque sarà impegnato con i seggi elettorali. Il tutto, vincolato dalle norme anti covid e dalla evoluzione delle emergenza sanitaria.

"In questo momento stiamo lavorando per la riapertura delle scuole", ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo. "Per San Matteo ad oggi è nostra ferma intenzione organizzarlo, nel rispetto della tradizione ma anche dei protocolli di sicurezza, con una riduzione della capienza dell'area spettacoli".

Questo lascia supporre che non ci sarà una settimana abbondante di eventi come da prassi. Tra le ipotesi, concentrare gli eventi nella piazza Polesani con ingressi contingentati e la presenza del mercato sulle vie principali di Nichelino.