Nichelino conferma la festa di San Matteo dal 17 al 27 settembre

Il coronavirus non ferma San Matteo. La festa patronale di Nichelino, come aveva ribadito nei giorni scorsi il sindaco Giampiero Tolardo, si farà e sono state anche confermate le date, dal 17 al 27 settembre.

Naturalmente la manifestazione si svolgerà con grande attenzione alla sicurezza di tutte le persone presenti, secondo le vigenti normative anti Covid. Non ci saranno perciò artisti “big” per evitare affollamenti, ma tribute band di indubbio gradimento per un pubblico a capienza limitata.

Nell'area fiere e spettacoli, in piazza Polesani nel mondo, gli ingressi saranno gratuiti ma rigorosamente contingentati e prevederanno la misurazione della febbre: chi supera i 37,5° dovrà forzatamente tornare a casa, rinunciando a girare tra gli stand o ad assistere alle serate.

Previsto l'obbligo di indossare le mascherine, mentre i posti a sedere dell’area spettacolo saranno distanziati, secondo il regolamento vigente.