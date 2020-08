Scuola, Edisu Piemonte istituisce le Borse di studio Covid 19

Recepita la delibera regionale 41 – 1864 che istituisce le Borse di studio Covid 19 ed integra i requisiti di merito per l’accesso al beneficio

Edisu Piemonte ha dato recepimento alla delibera della Regione Piemonte 41 – 1864 che consente, in linea con la normativa nazionale e le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, l’estensione dei benefici agli studenti universitari che, a causa della emergenza epidemiologica da Covid 19, al 10 agosto non possiedono i requisiti di merito necessari per accedere alla borsa di studio per l’a.a. 2020/2021.

Mediante una integrazione al Bando di concorso di quest’anno per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea (art. 14 comma 3), viene così introdotta la misura straordinaria della Borsa di studio Covid 19.

Si tratta di una iniziativa di diritto allo studio universitario di importanza sostanziale per migliaia di studenti che per effetto della particolare situazione di emergenza sanitaria, hanno faticato a conseguire i crediti utili per partecipare al concorso per il beneficio e rischiano di vedere svanire i loro progetti di studio futuri.

Grazie a questa misura gli studenti universitari che si trovino in questa particolare condizione potranno accedere alla borsa di studio grazie al cd. Bonus Covid, che viene detratto dal numero di CFU definiti per partecipare al concorso.

Con questo provvedimento, nel caso di disponibilità di fondi a seguito dell’assegnazione della borsa di studio a tutti gli aventi diritto nella graduatoria del 15 dicembre 2020, verranno assegnate, attraverso queste ulteriori graduatorie, borse di studio agli studenti che sono risultati esclusi nella graduatoria per la sola mancanza del requisito di merito e che raggiungono i crediti richiesti con l’aggiunta di 5 crediti bonus se iscritti agli Atenei piemontesi e di 10 crediti bonus se iscritti alle AFAM piemontesi (Accademie e Conservatori).

L’importo della borsa di studio corrisposta è pari all’80% dell’importo stabilito dall’art 5 del Bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. Gli studenti idonei inoltre sono esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione.

Le graduatorie per le Borse di studio Covid 19 verranno pubblicate il 18 dicembre 2020.

