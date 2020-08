Da anni picchiava il padre per avere soldi. A porre fine all'incubo del genitore sono stati i carabinieri che hanno arrestato, a Vigone, un giovane di 22 anni.

Per lui, l'accusa è di aggressione. Secondo le indagini, era da almeno 4 anni che il ragazzo si rendeva autore di intemperanze tra le mura domestiche, fino a quando la madre e il padre - esasperati - non si sono rivolti alle forze dell'ordine per denunciarlo.



Nell'ultima occasione, il papà ha riportato ferite guaribili in dieci giorni.