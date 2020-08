Moncalieri, il sindaco Montagna garantisce: "Il 14 settembre si torna a scuola"

"L’obiettivo è garantire la frequenza massima, nonostante le limitazioni anti Covid: siamo al lavoro per questo, ma non possiamo ancora assicurarlo", ha precisato il sindaco di Moncalieri. "Per quanto riguarda la mascherina, il Ministero ci ha comunicato che il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza si esprimerà entro la fine di agosto sull’obbligo di utilizzo per gli studenti di età superiore a 6 anni. Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba utilizzarla: per questo nelle scuole dell’Infanzia non saranno previste e saranno indossate esclusivamente dal personale".

Infine, rivolgendosi alle famiglie: "Stiamo raccogliendo le domande e i dubbi più frequenti, a cui risponderemo sui social e in una sezione sul sito del Comune di Moncalieri. Facciamo ripartire la scuola, insieme", ha concluso Montagna.