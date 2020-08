Automobilista non si ferma all'alt della Polizia Municipale: denunciato

Ieri sera, in corso Mortara, durante un controllo stradale effettuato dagli agenti della Polizia Municipale, un'auto con a bordo due persone non si è fermata all'alt e si è data alla fuga.

I due fuggitivi, poco dopo aver eluso l'alt degli agenti, hanno abbandonato l'auto nei pressi di piazza Baldissera e sono scappati a piedi in direzioni opposte. Grazie al supporto di altre pattuglie giunte sul posto, uno dei due uomini è stato fermato in prossimità del parcheggio del supermercato ‘Il Gigante’, mentre l'altro ha fatto perdere le sue tracce.

Subito dopo essere stato fermato, il trentatreenne di nazionalità marocchina ha lamentato un malessere e ha detto ai ‘civich’ di soffrire di pressione alta. Pertanto gli agenti lo hanno fatto distendere a terra in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Il conducente dell'auto è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria per un controllo sulle condizioni di salute. Rilasciato dopo un paio d'ore, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di cui agli articoli 337, 582 e 56 del Codice Penale, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario.

Sono invece in corso indagini per identificare l'altro uomo.