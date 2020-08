Terzo giorno di tamponi al Mauriziano: responso in 24 ore

Terzo giorni di tamponi anti-Covid nella sala allestita all'ospedale Mauriziano di Torino, con il test che é gratuito per i cittadini che tornano da Spagna, Grecia, Malta e Croazia.

Per tutti gli altri esiste comunque la possibilità di eseguirlo a pagamento, con un costo pari a 60 euro.

In questi primi giorni, in particolare, si sono sottoposti al tampone persone con un'età media di 40-45 anni, alcuni dei quali tornati dalla Sardegna, regione che ha fatto registrare un numero sensibile di contagi. Il responso é rapido, appena 24 ore per sapere se si é positivi, con la struttura che contatta telefonicamente i diretti interessati.

Il servizio al Mauriziano é attivo dal lunedí al venerdí, dalle ore 13 alle ore 15, e continuerà fino al 7 settembre, quando dalla Regione dovrebbero arrivare nuove comunicazioni.