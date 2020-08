Si stacca la ringhiera del balcone, un uomo cade dal secondo piano: attimi di terrore in via Pinerolo

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti durante la notte in via Pinerolo per prestare soccorso a una persona caduta da un balcone.



In base alle prime ricostruzioni, un uomo - che si trovava al secondo piano di una piccola palazzina - è precipitato al suolo insieme alla ringhiera del balcone. A mitigare almeno parzialmente l'impatto, una vettura parcheggiata nella via.



La squadra ha messo in sicurezza l'affaccio sul ballatoio e ripristinato l'accesso all'alloggio chiuso dall'interno. All'arrivo dei vigili del fuoco lo sfortunato protagonista di questa vicenda era già stato soccorso e trasportato in ospedale dell'equipe sanitaria.