Il Covid cambia i piani anche per la comunità dei Testimoni di Geova torinesi: Congresso in streaming e battesimo "casalingo"

La pandemia da Covid 19 sta creando disagi e causando modifiche di programmi ed eventi anche per i Testimoni di Geova della provincia di Torino, che come annunciato nelle scorse settimane stanno seguendo il Congresso estivo per l’anno 2020 attraverso lo streaming on line.

Il programma è ancora in corso di svolgimento ed e stato suddiviso in 6 sessioni per facilitarne la visione. Il suo tema: “Rallegratevi sempre” è disponibile sul sito ufficiale jw.org in ben 240 lingue.

Uno dei momenti più attesi è stata la cerimonia del Battesimo che per la sua straordinarietà ha potuto raccogliere importanti esperienze che rimarranno nella storia dei Testimoni di Geova locali. Spicca l’esperienza di Vincenza Inglese, residente a Volvera. Vincenza si è battezzata all’età di 68 anni con un metodo decisamente più casalingo rispetto a ciò che avviene di consueto nelle nostre sale congressi. Per l’occasione si è scelto di utilizzare una piscina in un giardino che una famiglia ha gentilmente messo a disposizione per l’evento.

Le cerimonie del Battesimo quest’anno sono state affidate alle cure e attenzioni delle singole comunità locali per meglio rispettare le regole sulla sicurezza imposte dalle autorità sanitarie.

Quello di Vincenza non è una caso isolato, infatti molti nuovi testimoni hanno voluto rendere pubblica la loro dedicazione a Dio battezzandosi in vasche, piscine, fiumi, laghi e anche in mare.