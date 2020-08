Erba alta in lungo Stura Lazio e curva delle Cento Lire, Petrarulo: "Il taglio è un optional?"

Con l'estate torna puntuale anche il tema dell'erba alta in città. Tante le segnalazioni che si sono verificate in questo periodo. L'ultima in ordine cronologico riguarda lungo Stura Lazio e la zona della cosiddetta Curva delle Cento Lire e arriva da Raffaele Petrarulo, capogruppo della Lista Civica Sicurezza e Legalità.

"Per chi percorre Lungo Stura Lazio in direzione Via Bologna, dal ponte della diga - dice Petrarulo - il pericolo derivante dalla giungla di arbusti ed erbaccia che si è creata su tutto il percorso è reale. Verso la fine della curva c’è l’ingresso di due strade che portano a un’attività di autodemolizione, impedendo a chi esce da lì una visuale adeguata per potersi immettere sulla strada".