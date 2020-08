Ricarica auto elettriche in via Ternengo, residenti protestano contro la diminuzione dei parcheggi

Secondo la mappatura per il posizionamento di stalli per ricarica/noleggio autovetture elettriche sono già state installate nella città numerose postazioni. È imminente una di queste stazioni in via Ternengo 26/A e i cittadini hanno già fatto sapere che non è utile e che andrebbe a limitare i parcheggi carenti nella zona e in quella adiacente e che a 50 metri ci sono dei parcheggi adiacenti ai giardini Saragat e in via Leoncavallo con anagrafe e biblioteca dove potrebbero essere collocati.

Il Capogruppo di Lista Civica Sicurezza e Legalità Raffaele Petrarulo ha presentato un’interpellanza alla sindaca affinchè faccia sospendere i lavori in attesa di approfondire e valutare lo spostamento nelle zone adiacenti indicate e per sapere chi ha proposto e perché la suddetta ubicazione.