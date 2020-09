Segnalato un uomo sui binari: mattinata di disagi per la Smf1 Canavesana

Mattinata di disagi lungo la linea Smf1 tra Torino Lingotto e Chieri. A seguito di quelle che la stessa GTT definisce come "cause esterne" (sui binari sarebbe stata segnalata la presenza di una persona che si aggirava mettendo dunque in pericolo se stesso e i convogli), la circolazione della Canavesana è stata limitata e alcune corse sono state annullate. Circolazione sospesa appunto tra la stazione torinese e quella di Chieri.

Tutto è tornato alla normalità intorno alle 10.20, con il servizio che ha ripreso regolarmente.