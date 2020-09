Sorpresa, quel ragazzo appassionato e nostra bravissima guida, è il Sindaco di Oulx!

A fine agosto abbiamo deciso di abbandonare il caldo della Liguria, dove abitiamo, per trascorrere una settimana a Oulx, in Piemonte. Abbiamo scelto un bed and breakfast, il BnB 1504.

Piccolo e bello. Niente fila a colazione, nessuna possibilità di perdersi nei corridoi. Per nulla affollati gli spazi comuni, ambienti d’atmosfera e accoglienti. Abbiamo fatto amicizia con la proprietaria, la gentilissima Roberta e scambiato spontaneamente quattro chiacchiere con il vicino di tavolo a colazione.

Durante il soggiorno, sono stato accompagnato in una escursione (era mia intenzione raggiungere la Cima del Vallonetto in Alta Val Susa ) dal marito della titolare del b&b, Andrea. Un ragazzo gentile, preparato, amante e grande conoscitore dei luoghi e della montagna.

Sempre Andrea, in un altro giorno, ci ha accompagnati in un percorso diverso. Visitare nei paesi limitrofi di Oulx (Bousson, Thures) antiche case locali rurali, in parte sapientemente recuperate, piene di storia contadina, immerse in boschi di larici. Ci ha illustrato simboli scolpiti nella pietra e ricchi di affascinanti trascorsi storici (delfinato, regno di Francia, misteriose vestigia religiose).

Ci ha indicato anche un setting cinematografico naturale... Entrambe le gite guidate sono state esperienze di montagna di grande qualità, con anche contenuti culturali e naturalistici, divertenti e gratuite.

La sorpresa è arrivata come al solito alla fine. Andrea, il gentile e preparatissimo ragazzo, la nostra guida, è Andrea Terzolo, Sindaco di Oulx.

Marian Mocanu