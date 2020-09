Ruba due barche ormeggiate alla Canottieri Armida: arrestato un ragazzo di 19 anni [VIDEO]

Una scena da film, in un certo senso. Un uomo intento a trafficare sulle rive di un fiume: riesce a sganciare due imbarcazioni e, dopo averle legate tra loro, sale a bordo di una delle due e cerca di allontanarsi, seguendo la corrente.

Solo che la cornice di questa azione - nella notte di ieri - non è stato uno scenario di guerra o di altre narrazioni di fantasia: piuttosto la Società Canottieri Armida e - ad osservare il malintenzionato, un ragazzo di 19 anni originario della Guinea - ci sono un carabiniere forestale libero dal servizio e un impiegato dello stesso Circolo.



I due - e qui davvero si sfiora la vicenda cinematografica - non ci hanno pensato due volte e con un'altra imbarcazione si sono messi all'inseguimento del ladro, lungo il Po. Lo hanno raggiunto e bloccato e quindi hanno chiamato il 112. Sul posto sono così arrivati anche i carabinieri e il ladro è stato arrestato per furto.