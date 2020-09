Addio alla "nuova" Ztl, esultano i negozianti del centro di Torino: "Addio al ticket di ingresso, evitato ulteriore crisi per il commercio"

"Si tratta dell’addio al ticket d’ingresso in ZTL che non possiamo che accogliere con soddisfazione a nome di tutti i Commercianti e di molti Professionisti del Centro di Torino". E' decisamente soddisfatto il commento che, a poche ore dall'approvazione della delibera che di fatto manda in archivio il pagamento dei 5 euro per l'ingresso nel salotto cittadino, arriva dal mondo del commercio torinese.

A farsene portavoce è Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio di Torino. "Realizzare il piano di nuova ZTL come era stato predisposto dalla Città avrebbe determinato una ulteriore crisi del commercio del centro storico, forse senza soluzione, la crisi di un settore già in difficoltà prima dell’emergenza Covid e poi messo a dura prova nel dopo lockdown, con un ricorso estremo allo smart working e con la forte riduzione del turismo d’affari di questi mesi".