La nuova Ztl "va in soffitta": addio al ticket da 5 euro, si pagherà solo il consumo

Addio a Municipia, la nuova Ztl mai realizzata va "in pensione" senza essere mai entrata in servizio. Questa mattina, con una delibera, la Giunta comunale ha approvato l'improcedibilità alla valutazione di fattibilità della proposta avanzata dalla società per il progetto di "Torino Centro Aperto".

Di fatto, la Città andrà quindi avanti con il proprio progetto gestito direttamente da Palazzo Civico, rinunciando così al project financing. La spesa, come annunciato un mese e mezzo fa da Chiara Appendino sarà di un milione e mezzo di euro. Cade quindi il vincolo del ticket d'ingresso da 5 euro: la sosta in centro, regolamentata da 40 telecamera circa, si pagherà in base al tempo di sosta o semplice transito, con alcune riduzione in base alla classe emissiva del veicolo.

L'obiettivo, quindi, rimane sempre lo stesso: scoraggiare il traffico di attraversamento, quel traffico parassita considerato inquinante. L'ufficialità dell'improcedibilità alla valutazione di fattibilità della proposta di Municipia Spa era stata spiegata con queste parole dall'assessore ai Trasporti della Città di Torino, Maria Lapietra: "Dopo il lockdown siamo ripartiti con un traffico diverso: gli spostamenti sono più brevi e il vecchio project financing si basava su dati che non ci sono più".

Soddisfatto della rinuncia al progetto Ztl il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Lo Russo: "Appendino e la sua assessora Lapietra nella seduta della giunta comunale di oggi hanno definitivamente abbandonato il progetto del pedaggio di 5 euro per entrare nella Ztl, denominato Torino Centro Aperto. La scusa è la pandemia del Covid la realtà è che si sono accorti dopo anni che il progetto era sbagliato e anzi dannoso. Davvero una buona notizia per la Città". "Dopo anni di vuote parole al vento e guerre ideologiche sull'attendibilità, l'efficacia e la capacità di questa giunta grillina ogni commento è davvero superfluo e quindi evitiamo di infierire. A noi basta il risultato" ha concluso l'esponente dem.