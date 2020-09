Domenica 6 settembre Giornata Europea della cultura Ebraica: 4 appuntamenti al Monumentale

Nella Giornata Europea della cultura Ebraica, la Comunità Torinese vuole far conoscere la propria storia aprendo le porte dei sei cimiteri che si trovano all’interno del Monumentale con quattro visite guidate.

Il settore più antico del cimitero ebraico è del 1867 quando da Borgo Vanchiglia (probabilmente nell’area tra via Napione e via Artisti, mentre sino al 1772, invece era tra via delle Rosine e via Giolitti), venne trasferito al Monumentale durante i lavori di riqualificazione di Antonelli. Tra i sepolcri senza immagini (essendo religione iconoclasta) famiglie scomparse, sterminate nei lager e personaggi noti del mondo della cultura come lo scrittore Primo Levi e la scienziata Rita levi Montalcini.

Il primo appuntamento alle ore 10, gli altri alle 11.30, 14.30 e alle 16. Incontro all’ingresso di Corso Regio Parco 80. Prenotazione obbligatoria, contattando il numero 351 6659786.