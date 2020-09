Voucher scuola, Grimaldi (LUV): "Troppi gli esclusi, la Regioni finanzi tutti gli idonei"

“Chiedo che la Giunta copra per intero le domande per i voucher scuola; mancano 13 milioni e 800 mila euro per garantire gli aiuti per libri e trasporti alle quasi 48 mila famiglie che non riceveranno neppure un euro, nonostante siano idonee e rispettino i requisiti di legge” - sono le parole di Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione, primo firmatario dell'Ordine del giorno che chiede alla Regione di esaurire lo scorrimento delle graduatorie del voucher scuola per l’a.s. 2020/21.

"A fronte di oltre 90 mila domande, un dato che certifica come il Covid abbia acuito il malessere economico di molte famiglie piemontesi - commenta Grimaldi - è inaccettabile che la Regione non riesca a sostenere neppure la metà degli aventi diritto, un dato molto più grave degli scorsi anni, quando si riusciva a coprire circa il 75% delle domande".

"Il Diritto allo Studio deve tornare ad essere un principio fondamentale per la nostra Regione - prosegue Grimaldi -, pertanto da tempo chiediamo che venga superata per sempre la figura degli idonei non finanziati per mancanza di risorse: lo abbiamo fatto per il diritto allo studio universitario, a maggior ragione lo dobbiamo fare per tutti gli altri studenti, dalle elementari alle superiori".

"A luglio - torna all'attacco Marco Grimaldi - la Giunta Cirio ha bocciato le nostre proposte per rendere obbligatorie a bilancio le spese per il voucher scuola e, nei mesi scorsi, anche la nostra richiesta di inserire tra le spese finanziabili anche la mensa e di alzare la quota ISEE ora di 26mila euro a nucleo famigliare; ma questa volta - conclude Grimaldi - alla Giunta di centro-destra chiediamo di raggiungere l'obiettivo minimo: garantire a tutte le famiglie più fragili, il supporto alle spese scolastiche da parte della Regione".