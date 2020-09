Se Casanova danza con Ginger e Fred: il Cinema Massimo torna a omaggiare Fellini

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino prosegue, dopo la rassegna dello scorso febbraio, il suo omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita.

Dal 4 al 18 settembre il Cinema Massimo ospiterà la seconda tranche di “Fellini 100. L'unico vero realista è il visionario”, ricco calendario di proiezioni per sottolineare come il Maestro riminese sia stato il regista italiano più di tutti capace di portare nel mondo uno sguardo fortemente riconoscibile, costruendo un immaginario - e una scuola - intramontabile per le generazioni a venire.

Questo nuovo omaggio ai suoi film comprende le opere relativamente più recenti, che vanno da Giulietta degli spiriti a La voce della luna, includendo anche il documentario di Francesco Zippel – prodotto da Sky Arte - in cui Wes Anderson parla della sua passione per Fellini e i suoi film.

Si comincia quindi con Giulietta degli spiriti - frutto del sempre più crescente interesse di Fellini per l'esoterico, l'occulto e la potenze medianiche -, oggi pomeriggio, alle ore 16, per proseguire con Roma alle 18.30: ritratto visionario della capitale in una sorta di documentario fantastico, dove, a scene che ricostruiscono l’arrivo in urbe del giovane Fellini, seguono altre che illustrano, grottescamente, la città di oggi e di ieri, passando dal lirismo alla satira, senza soluzione di continuità. Una Roma che appare trasfigurata, dal clima fascista degli anni Trenta allo sfarzo degli anni Settanta.

Alle 21 sarà invece proiettato il pittoresco Fellini Satyricon, ispirato al celeberrimo affresco che Petronio diede della Roma imperiale nell'opera omonima. Due giovani, Encolpio e Ascilto, innamorati dello stesso efebo, Gitone, incontrano diverse persone: l'attore Vernacchio, il poeta Eumolpo, Trimalcione e Lica, tiranno di Taranto. Quando Eumolpo muore, lascia le sue ricchezze a chi si ciberà delle sue carni, così gli amici bramosi ne divorano il cadavere.

Chiude la rassegna il 18 settembre, alle ore 16, il malinconico Ginger e Fred, nella copia conservata alla Cineteca Nazionale: Emuli di Fred Astaire e Ginger Rogers, Pippo e Amelia avevano ottenuto un discreto successo come ballerini, ma la vita li aveva separati. A quarant’anni di distanza si ritrovano: lei è appena rimasta vedova, lui tira a campare. A riavvicinarli, sull’onda di un amarcord struggente, è un programma televisivo che intende proporre al pubblico le vecchie glorie di un tempo.

Il programma completo è consultabile sul sito: www.cinemamassimotorino.it