Carmagnola, domani ultimi appuntamenti della 71esima Fiera Nazionale del Peperone

Giunge al termine la 71esima edizione “Speciale e Diffusa” della Fiera del Peperone di Carmagnola, organizzata con coraggio e senso di responsabilità dall’amministrazione cittadina.

Domani, 6 settembre, prosegue anche nell'ultima giornata il palinsesto della Fiera Digitale, iniziativa principale dei primi giorni dell’edizione, con uno studio televisivo allestito all’interno della Chiesa di San Filippo, trasmissioni in streaming di interviste, show cooking ed altre iniziative che hanno tra i principali conduttori Paolo Massobrio, Luca Ferrua, Renata Cantamessa e Simona Riccio.

Alle ore 17.30 è in programma la confessione laica condotta da Paolo Massobrio “I sei mesi che hanno cambiato il mondo: quale post?”, una riflessione sui cambiamenti innescati dal Covid, con una nuova visione degli eventi e di iniziative di rete che possono diventare stabili nel nostro quotidiano, insieme a Flavio Boraso, direttore generale Asl To3 e coordinatore sanitario dell’Unità di crisi regionale, e in collegamento lo psicologo Alessandro Meluzzi.

Con un programma vario e studiato per assicurare il rispetto delle normative anticovid, dalle 10 del mattino alle ore 24 con in programma molte proposte “in presenza” in strade, piazze e altre location della città: il mercato del peperone, la Festa del Peperone con street food di qualità e stand di prodotti agroalimentari, artigianali e commerciali, LApePeroneria con il peperone in tantissime ricette tra contaminazioni, tradizione e musica, e ancora degustazioni, area bimbi con villaggio indiano e tantissimi animali.

Sono in programma “cene di qualità al Pala BCC, preparate con prodotti di eccellenza all’interno del Salone Antichi Bastioni, ribattezzato Pala BCC grazie all’importante sostegno della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura.

La cena del 6 settembre si intitola “Arrivederci alla Fiera 2021” e propone un menù di specialità piemontesi con il peperone protagonista.

Gli spettacoli si concludono alle 17:30 concerto della Società Filarmonica Carmagnolese intitolato “Sfida canora Sanremo vs Zecchino” e alle 21:30 con il dj-set di Tuttafuffa Crew.

Come sempre sono aperti i bellissimi musei della città saranno ed è possibile visitare diverse mostre d’arte, tra le quali la grande mostra collettiva “Dialogo con i Maestri” in collaborazione con l’Associazione Piemontese Arte di Torino e una mostra per celebrare i “Trent’anni di Re Peperone”.

www.fieradelpeperone.it

