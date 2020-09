Poirino, domenica 6 e sabato 12 settembre appuntamento con “Peschiere in bici”

In bicicletta, ogni tipo di bicicletta, per visitare il Pianalto di Poirino e le peschiere dove si alleva la tinca gobba dorata. Domenica 6 e sabato 12 settembre si svolgerà a Poirino “Peschiere in bici” la pedalata tra le strade di campagna del Pianalto costellate dalle peschiere, gli invasi dove si alleva la tinca gobba dorata, unico pesce di acqua dolce italiano classificato Dop.

In entrambe le date la partenza è alle 15 da piazza Reggimento Alpini a Poirino (TO). Il ritorno è previsto intorno alle 18.30.

La partecipazione è libera e gratuita. La manifestazione si svolgerà rispettando il distanziamento ed evitando assembramenti. Si chiede di portare con sé la mascherina da utilizzare per le soste.

Un dolce saliscendi in uno scenario agronaturale dal grande pregio paesaggistico, caratterizzano il percorso di Peschiere in bici. Un itinerario adatto alle bici da corsa, da passeggio, alle mountain bike e, naturalmente, alle e-bike.

L’andatura sarà dolce e la distanza percorsa sarà di 20 Km, appunto, in 3 ore e mezza, dunque Peschiere in bici è adatto ai ciclisti sportivi che vogliono passare un pomeriggio più riposante ma anche alle famiglie con bambini e alle persone con scarso allenamento.

Il gruppo sarà guidato da un accompagnatore di cicloturismo dell’associazione We Bike Italy e un accompagnatore naturalistico dell’associazione Escuriosando. Lo scopo è fare conoscere le possibilità di percorsi cicloturistici nel Pianalto di Poirino ma anche di illustrare il sistema delle peschiere di allevamento della tinca gobba dorata, specchi d’acqua, spesso davvero incantevoli, che costellano il paesaggio e che ospitano aironi, svassi, tuffetti, anatre.

“L’invito – sottolinea Angelita Mollo, sindaco di Poirino - è di venire a scoprire il territorio del Pianalto utilizzando un mezzo sempre più diffuso nel turismo, salutare e adatto a tutta la famiglia, come la bicicletta. Attraverso una tranquilla passeggiata in bici si possono scoprire angoli del nostro Pianalto che sono lontani dalle grandi strade del traffico veicolare e soprattutto osservare la bellezza di una campagna caratterizzata dalle peschiere”.