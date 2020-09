Corso Traiano pedonale per la "Notte Bianca", con sfilata autunno-inverno e street food

E' di nuovo tempo di Notte Bianca, in corso Traiano. Dopo il successo delle scorse edizioni, l'evento che da sempre ravviva il cuore commerciale del quartiere Lingotto ritorna venerdì 11 settembre dalle 19 a mezzanotte, patrocinato dalla Circoscrizione 8 e in collaborazione con Federvie Piemonte.

Un'occasione aperta a tutti, residenti e non, per passeggiare lungo corso, reso completamente pedonale, tra i negozi eccezionalmente aperti. Dj set, giochi in legno per stimolare l'abilità manuale e cognitiva dei più piccoli, giostre e auto tuning in esposizione contribuiranno a creare un'atmosfera di festa. Lungo il percorso diverse aree tematiche ospiteranno le bancarelle di operatori dell'ingegno, creativi, artigianato e prodotti tipici.