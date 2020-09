Lab 22 in "Fuori. Storie dal manicomio dei bambini" alla Lavanderia a Vapore di Collegno

Dopo il successo di ‘’Fuori - Storie dal manicomio di Collegno’’, che ha inanellato 13 repliche e 13 sold out, Lab22 debutta con una nuova produzione, questa volta dedicata a raccontare Villa Azzurra, il più grande manicomio dei bambini d’Italia, a Grugliasco.

‘’Fuori - Storie dal manicomio dei bambini’’, questo il titolo, narra infatti, ispirandosi a storie vere, l'esistenza di chi - già piccolissimo - ha subito non solo la reclusione ma anche torture considerate ‘’terapie’’. Molti di quei bambini non sono sopravvissuti. Va in scena venerdì 18 settembre alle 21 nel Cortile della Lavanderia a Vapore di Collegno (biglietti in vendita online su https://www.vivaticket.com/it/biglietto/fuori-storie-dal-manicomio-di-collegno/150947).

La regista è Serena Ferrari che ha attinto da libri, interviste, testimonianze, fotografie. Protagonista è Giuliano, orfano, povero, colpevole di essere un bambino matto.

È proprio Giuliano a ripercorrere la sua vita tra quelle mura, che incrocia le storie di altri personaggi, di un amore sbocciato in tenera età con una ragazza considerata ‘’troppo agitata’’.

Villa Azzurra a Grugliasco è stata al centro di un'inchiesta choc che L’Espresso pubblicò il 26 luglio 1970, firmata dal fotografo Mauro Vallinotto: mostrò la violenza e l’orrore cui i piccoli pazienti dell’ospedale psichiatrico erano sottoposti. Fece il giro d’Italia la foto della bimba nuda, legata mani e piedi al letto, lo sguardo vuoto, spento. Molti di quei bambini erano stati rinchiusi solo perché troppo vivaci, perché si facevano la pipì a letto, perché si lagnavano o perché figli di donne sole.