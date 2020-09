Smontate le tende della Protezione Civile a Chieri e a Moncalieri

Nei giorni scorsi sono state smontate le tende della protezione civile sorte da fine febbraio davanti ai Pronto Soccorso con funzioni di pre triage. Sono stati infatti ultimati dall’Asl To5 i lavori di realizzazione “strutturale” dei pre – triage Covid presso i due Dea.

A Chieri è collocato di fronte al Dea (ex locali 118 che si è trasferito nella sede della Croce Rossa), mentre a Moncalieri i locali sono stati individuati negli ex ambulatori del Serd (a fianco del Dea). L’attività di pre triage, quindi, continuerà ad essere effettuata, ma in ambienti lavorativi decisamente più confortevoli: tutti gli accessi al Pronto Soccorso dovranno necessariamente transitare dai pre – triage per le valutazioni cliniche collegate all’epidemia.

L’Asl To5 ha voluto ringraziare la Protezione Civile per l’attività offerta nella gestione delle tende e per la disponibilità che continua a fornire nel presidio di alcuni punti di accesso delle strutture sanitarie territoriali.