Rivarolo Canavese, dal 19 settembre la città si mette in posa per Riphoto

Lo spazio “Pop-up” adiacente al Municipio di Rivarolo Canavese accoglierà invece, in collaborazione con Silvia Bigi, artista ravennate, il progetto “Dopo la fotografia” con l’allestimento di cinque mostre dedicate ad artisti che, come archeologi, hanno lasciato da parte le macchine fotografiche per lavorare su scatti esistenti. Gli artisti coinvolti, che si succederanno ad esporre le loro opere nei fine settimana dell’evento secondo un calendario definito, sono: Veronica Benedetti (19-20 settembre), Roberta Casadei (26-27 settembre), Valentina Vannelli (3-4 ottobre), Francesca Artoni (10-11 ottobre), Niccolò Ferrario (17-18 ottobre).

Oltre agli allestimenti di Villa Vallero e alle mostre “Pop-up” di palazzo Lomellini, sede comunale, la rassegna RIPHOTO – Oltre la fotografia coinvolgerà gli spazi settecenteschi di Casa Toesca, nobile dimora situata nel cuore di Rivarolo Canavese, dove gli artisti in residenza nella limonaia proporranno work shop e incontri nel giardino, e gli ambienti dell’Ufficio Turistico Proloco in cui si terrà Riphoto Kids, attività per bambini a cura di Giulia Cordò. Inoltre, come segno della volontà di coinvolgere l’intera cittadinanza nell’importante evento, è stata prevista, in collaborazione con l’Assessorato al Commercio, l’iniziativa RIPHOTO OFF, una mostra diffusa che vedrà, per tutto il mese di durata dell’evento, diversi esercizi commerciali della città mettere a disposizione i loro spazi per progetti fotografici.