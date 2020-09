Riciclaggio e false intestazioni per aggirare la legge: sono dieci le persone arrestate tra Asti e Torino

Sono state 10 le misure cautelari (tre arresti, tre ai domiciliari e 4 obblighi di presentazione) effettuate fin dalle prime ore di oggi dai carabinieri della compagnia di Imperia nelle province di Asti e Torino, in collaborazione con i colleghi di territorio di Asti, Villanova d’Asti, Canelli, Torino Mirafiori e Nichelino. L'inchiesta spazia tra reati - in concorso e a vario titolo - come intestazione fraudolenta di beni al fine di eludere disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e riciclaggio.

consumati nel 2019, nella Provincia di Imperia oltre che in varie parti del nord Italia ai danni di persone sole ed anziane. Azioni che avevano fruttato quasi duecentomila euro: in particolare, mentre due complici - C.M. e F.F. - garantivano il sostegno logistico e operativo, facendo da “palo” o autisti, il capo della banda A.E. si presentava presso l’abitazione di persone anziane come appartenente alle Forze di polizia, motivando la propria presenza per indagare su un giro di banconote false. Precisava alle povere vittime che erano state oggetto di truffe da parte di impiegati infedeli degli Istituti di Credito ove avevano il conto corrente, chiedendo quindi di visionare il denaro in loro possesso per verificare se fosse falso. Le ignare vittime non esitavano a porre sul tavolo della cucina le banconote che A.E., dimostrando eccezionale pervicacia nel delinquere, tratteneva asserendo che fossero false.