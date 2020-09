Teatro Regio, Rosanna Purchia nominata Commissario straordinario

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha sciolto con proprio decreto il consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Regio di Torino e ha nominato Rosanna Purchia Commissario straordinario.

Fin dagli esordi a Napoli con la Nuova Compagnia di Canto Popolare di Roberto De Simone, Purchia ha avuto un lungo percorso professionale maturato in alcune delle maggiori istituzioni dello spettacolo italiano, tra le quali il Piccolo Teatro di Milano, dove è stata a lungo responsabile dell'organizzazione della programmazione artistica, e il Teatro di San Carlo di Napoli, dove è stata Sovrintendente fino allo scorso 31 marzo.

"Auguro ogni successo a Rosanna Purchia – dichiara il Ministro Dario Franceschini – nel rilancio del Regio di Torino, una prestigiosa realtà della cultura e della lirica italiana ora affidata a una valida professionalità".

"Al Commissario straordinario per il Teatro Regio vanno gli auguri di buon lavoro da parte della sindaca Chiara Appendino e dell’assessora alla Cultura, Francesca Leon, con l’auspicio di poterla incontrare presto", ha scritto il Comune in una nota.

"Sicuramente il lavoro che attende il Commissario sarà impegnativo, non certo semplice e rappresenta un passo indispensabile al fine di assicurare all’ente lirico torinese un presente e un futuro con una base strutturale solida, su cui dare corpo a una ripartenza duratura. Obiettivo per il cui raggiungimento – aggiungono - la Città di Torino e il Teatro Regio sapranno garantire al Commissario straordinario la massima disponibilità e la piena collaborazione".

Critica la deputata di Italia Viva, Silvia Fregolent: "La nomina di Rosanna Purchia a commissario del Teatro Regio di Torino è l'ennesima scelta calata dall'alto ed estranea alla città. Non mettiamo in discussione la persona e siamo sicuri che si impegnerà al meglio, ma speravamo che per risollevare il Regio fosse individuata una figura interna che conoscesse già l'ente, come consigliato dai lavoratori del Regio".