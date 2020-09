Borgo Vittoria: torna la "Caccia al Tesoro Sostenibile"

È iniziato il count down per la seconda edizione della Caccia al Tesoro sostenibile in Borgo Vittoria, un evento patrocinato dalla Città di Torino e organizzato dai commercianti del gruppo Facebook "Io compro in Borgo Vittoria".

Una caccia al tesoro "sostenibile" per scoprire tutte le realtà commerciali del quartiere, fare rete tra commercianti e cittadini e, ovviamente, divertirsi in un bel momento di aggregazione, nel rispetto del distanziamento fisico ma non sociale.

Come partecipare alla “Caccia al Tesoro Sostenibile”?

L'evento si terrà a partire dalle ore 14,00 con registrazione e partenza presso Ondagrafica Pubblicità, in corso Venezia,7 alle ore 14,00.

Insieme alla "Caccia al Tesoro Sostenibile" è in corso di svolgimento, uno speciale concorso.

Partecipa anche tu a "Spendi e Vinci in Borgo Vittoria"!

Il concorso si concluderà sabato 19 settembre 2020.

Come funziona e come si partecipa al concorso?

Per gli acquisti fatti nei negozi che aderiscono alla Caccia al Tesoro, potrai conservare tutti gli scontrini e portarli in Corso Venezia 7/B presso Ondagrafica Pubblicità entro sabato 19 settembre scrivendo sul retro nome e numero di telefono.

Faremo l’estrazione in diretta Facebook sul gruppo “io compro in borgo vittoria”

Più acquisti farai (qualunque importo) più avrai possibilità di vincere buoni spesa offerti dai nostri generosi commercianti.

I negozi aderenti all’iniziativa, in ordine alfabetico, sono:

99 CENT - Via Vibò, 25/A

ABYTARE - Via Bibiana, 81

ALESSANDRO GIOIELLI - Via Chiesa della Salute, 62/C

ARENA OTTICI OPTOMETRISTI - Corso Grosseto, 159

AROMA DI TESSUTO - Via Gulli, 46/B

ASSOCIAZIONE KELURO - Via Bibiana, 98

ASSOCIAZIONE LION’S TRIBE - Via Vibò, 25/E

BAR H - Via Sospello, 146

BIBY CAR WASH - Via Campiglia, 41

CAFFÈ PER TE - Via Cardinal Massaia, 43/A

CAFFEINA STORE - Via Breglio, 52/B

CARREFOUR EXPRESS - Via Rulfi, 19

CARTO CLUB - Via Mosca, 9

CARTOLIBRERIA DA NELA - Via Breglio, 121

CASEIFICIO RUGGERI - Via Visconti, 5

COL-FER HOBBY - Via Bibiana, 111

CREMERIA RAPALINO - Via Sospello, 172

DIFFERENT - Via Chiesa della Salute, 25

DOMUS FORME - Via Vibò, 21

DONNE E DONNE - Via Coppino, 121/D

FARMACIA STRADELLA - Via Stradella, 36

FRUTTA E VERDURA DA ANNA E LUCIANO - Via Bibiana, 56

GABETTI - Via Chiesa della Salute, 104

GELATERIA NOISETTE- Via Chiesa della Salute, 21

IL BANCO DI LUCA - Via Vibò, 35

IL BAROTTO - Via Coppino, 131/A

IL CONTATTO - Via Orvieto, 62/C

IL PASTIFICIO DEL BORGO - Via Vibò, 41

JEAN LOUIS DAVID - Corso Mortara, 24 (SNOS)

KARINA HAIR STYILIST - Via Chiesa della Salute, 104/C

KIKI’S COFFEE - Via Vibò, 33

LA BOTTEGA DEGLI GNOMI - Via Coppino, 139/A

LA BOTTEGA DELLA SALUTE - Via Chiesa della Salute, 39

MACELLERIA BORGO VITTORIA - Via Coppino, 135/A

MAGI - Via Bibiana, 103

MICROSTORE - Via Sospello, 123/A

NOTTI MAGICHE - Via Vibò, 53/C

NOUVELLE CHANCE - Via Vibò, 44

ONDAGRAFICA PUBBLICITÀ - Corso Venezia, 7/B

ONE’S EASE - Corso Mortara, 24 (SNOS)

OPENSPACE ESTETICA & SOLARIUM - Corso Mortara, 24

OREFICERIA D’OROTI - Via Chiesa della Salute, 41

PANETTERIA DA BARBARA - Via Coppino, 116

PEACE & L’OV - Mercato Piazza della Vittoria

RED CARPENT COFFEE - Via Chiesa della Salute, 4/E

RP ARTE - Via Usseglio, 15/C

SEA PIZZA - Via Ala di Stura, 43

SENTIRE SMART SOLUZIONI PER L’ UDITO - Via Breglio, 102/A

SETTEBELLO - Via Breglio, 80/C

SI DICE DONNA - Via Saorgio, 102/H

STAR DANCE - Via Breglio, 61/D

TECNOCASA - Via Chiesa della Salute, 58

TECNOCASA - Via Coppino, 141

TECNORETE - Via Chiesa della Salute, 76

TERRY TINTORIA SARTORIA - Via Bibiana, 56

TRATTORIA DA VALE E FRA - Via Ala di Stura, 61/A

TRATTORIA DELL’AMICIZIA - Via Cardinal Massaia, 7/B

UGHI SERRAMENTI - Via Stradella, 56

VESTE PARATI - Via Coppino, 137/C

VOGLIA DI PANE - Via Chiesa della Salute, 23





L’evento si svolge in collaborazione con:

ONDAGRAFICA PUBBLICITÀ, ASSOCIAZIONE KELURO, OMAGE PRODUCTION, LA NOVARA “La Tua rivincita Social”, STEFANIA LAPERTOSA, il quotidiano online di Torino e Provincia www.torinoggi.it

Un ringraziamento speciale per gli Sponsor Ufficiali:

FIA DISINFESTAZIONI, TECNORETE STUDIO BREGLIO S.a.s., VEDANI, FARMACIA STRADELLA, STAR DANCE ASD, VESTE PARATI Interior Design, TECNOCASA STUDIO GROSSETO, MUG VIAGGI, CASEIFICIO RUGGERI, ERREVI Amministrazioni Condominiali, ALESSANDRO GIOIELLI, LA BOTTEGA DEGLI GNOMI, TERRY Tintoria Sartoria, ARENA Ottici Optometristi.

Seguici anche su Facebook, cerca il gruppo “io compro in borgo vittoria”