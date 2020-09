Il 20 settembre XI Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa

“Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina”, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, organizza per domenica 20 settembre 2020 l'undicesima Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa. Durante la giornata quattordici località della Valle apriranno i loro siti archeologici con la possibilità di accompagnamenti guidati gratuiti.

Per l'undicesimo anno consecutivo la Valle di Susa sarà protagonista di uno straordinario racconto corale che metterà in luce la ricchezza e la dimensione diffusa del patrimonio culturale. Un viaggio nella storia attraverso i luoghi dove rimangono le tracce degli abitanti e dei viaggiatori di questo territorio, unico nel suo genere per la stratificazione e la trasformazione del paesaggio che lo caratterizza.

Domenica 20 settembre si terrà una serie di appuntamenti che offriranno momenti di riflessione e intrattenimento sul tema della musica, scelto quest’anno come pivot intorno a cui costruire eventi e incontri di animazione dei siti.