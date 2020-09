Riapre il Circolo della musica di Rivoli: domani sul palco Adele Altro

Si prospetta un autunno ricco di concerti a Rivoli, tra musica e parole. Riparte domani sera la stagione del Circolo della musica, progetto della Fondazione Circolo dei lettori nato nel gennaio 2019 come spazio culturale dinamico e fertile. Dopo i mesi di lockdown, che hanno cancellato buona parte del suo programma, l'ex Maison Musique si prepara ad accogliere nuovamente il suo pubblico, con un calendario che arriva - al momento - fino a dicembre.

Entusiasta, per la ripartenza, il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli, che dà il suo patrocinio: "Il programma previsto per la nuova stagione è di alto livello e si plasma bene con la struttura che ha caratteristiche sceniche, sonore e architettoniche per ospitare un pubblico appassionato ed esigente. Questa amministrazione crede molto nella valorizzazione di un luogo di musica, letteratura, arti visive di riferimento per il territorio".

Si parte domani sera Any Other, progetto di Adele Altro, artista veronese di base a Milano che con l’ultimo album, Two Geography, uscito per 42 Records, ha girato l’Europa. Sul palco sarà accompagnata dai torinesi Low Standards, High Fives. Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti), venerdì 18 settembre, racconta e suona il presente, con l’esclusivo spettacolo dal vivo Andrà tutto benino, protagonista il cantante e disegnatore e Covid-19, da lui raffigurato nei mesi di lockdown. Mercoledì 23 arriva invece Andrea Pennacchi con Pojana e i suoi fratelli, nuovo monologo dell’autore di Ciao terroni diventato libro per People, ospite fisso di Propaganda Live su La7. Dividerà il palco con Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.

Il mese di ottobre si aprirà invece con Peppe Servillo e Luis Mangalavite, che al piano presentano Il resto della settimana, reading in musica tratto dal libro di Maurizio de Giovanni, storia ambientata in un bar, minuscolo porto di mare nel ventre di Napoli, luogo ideale dove prepararsi all’evento per eccellenza, quello che la domenica pomeriggio mette tutti d’accordo intorno a un’unica incontrollata passione: il calcio. Gian Maria Accusani, fondatore dei Prozac+ con Elisabetta Imelio, recentemente scomparsa, e dei Sick Tamburo, porta a Rivoli Da grande faccio il musicista, venerdì 9, storia del proprio percorso musicale, dall'adolescenza ai tempi del The Great Complotto, fino ad arrivare al presente, tra aneddoti e canzoni eseguite chitarra e voce.

Un altro libro, ma questa volta fatto di disegni e parole: il Alessandro Baronciani, assieme al chitarrista Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, sono i protagonisti del concerto a fumetti tratto da Quando tutto diventò blu (BAO Publishing), storia di Chiara e dei suoi attacchi di panico, venerdì 16.

A novembre, Damo Suzuki, leggendaria voce dei Can, arriva a Rivoli con un quartetto formidabile e inedito composto da musicisti delle più importanti band italiane. Sono Xabier Iriondo (Afterhours) alla chitarra, mahai metak, taisho koto, Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) alla chitarra, Enrico Molteni (Tre Allegri Ragazzi Morti) al basso e Karim Qqru (Zen Circus) alla batteria. La partecipazione di Andrea Laszlo De Simone arricchirà le variazioni di un concerto unico, che si aprirà con la band Present Square, mercoledì 4.

Jerusalm in My Heart, interessante progetto del musicista Radwan Ghazi Moumneh, fonde musica tradizionale e moderna, sia araba sia occidentale, coinvolgendo non solo il linguaggio dei suoni, ma anche quello delle immagini, curato da Charles-André Coderre (in programma sabato 14 novembre). Letteratura e note si incontrano di nuovo giovedì 26 con Teho Teardo in Ellipses dans l’harmonie nuovo lavoro del compositore friulano interamente ispirato alla musica contenuta nelle pagine dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, la cui copia originale è custodita nell’archivio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che ha prodotto e commissionato l’album.

Il 4 dicembre sarà ospite del Circolo Colombre, artista che a tre anni dal suo esordio Pulviscolo, anticipato dal fortunato singolo Blatte, ha catalizzato l’attenzione per l’eleganza della scrittura e degli arrangiamenti. Al secolo Giovanni Imparato, non ha però avuto fretta di tornare. Si è preso il tempo per scrivere e arrangiare (oltre che per produrre Deluderti di Maria Antonietta e fare un tour come chitarrista di Calcutta nel 2019) il nuovo album uscito per Bomba Dischi. Apre Bipuntato che presenta il primo album, Maltempo, disco dall’attitudine blues e l’andamento r’n’b.

Venerdì 11 protagonista il power trio Danilo Gallo, Zeno De Rossi (Vinicio Capossela) e Alessandro “Asso” Stefana (Vinicio Capossela, PJ Harvey) ovvero Guano Padano in The movie soundtracks concert: da Morricone a Bob Dylan, spettacolo che rivisita alla loro maniera le musiche di film storici che hanno segnato un’epoca, dai western firmati Morricone a Tarantino, passando per le composizioni di Nino Rota e Bob Dylan.

Sabato 19 concluderà la stagione annuale lo speciale concerto di Vasco Brondi (Le Luci Della Centrale Elettrica) che presenterà al Circolo della musica il suo spettacolo nato proprio in questi mesi, Talismani per tempi incerti: canzoni, poesie, letture, riflessioni, sonate per pianoforte, violoncello e chitarre distorte.