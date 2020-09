Venaria, la candidata sindaca del centrosinistra Schillaci incontra Chiamparino

La candidata sindaca per Venaria del centrosinistra, Rossana Schillaci, incontra Sergio Chiamparino per un dibattito che avrà come tema "Essere sindaco".

L'incontro, organizzato dalla lista Venaria Punto e a Capo, è in programma domani, venerdì 11 settembre, alle 18.30, presso il Convito della Venaria, via Mensa 37/G.

Stasera alle 21, invece, Schillaci parteciperà a un dibattito con Francesco Casciano, Roberto Montà, Alessandro Sicchiero e Carlo Vietti, sindaci rispettivamente di Collegno, Grugliasco, Chieri e Druento. Appuntamento al Bar de Florio, in corso Garibaldi 50.