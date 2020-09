Coronavirus, positivo al test sierologico circa l'1,8% del personale scolastico

Sono poco meno di 17mila, su una platea totale di oltre 80mila, gli appartenenti al personale scolastico (docenti, operatori e altri ruoli) che si sono sottoposti, gratuitamente e su base volontaria, al test sierologico per rilevare il Covid-19.

In particolare, nelle Asl del Piemonte sono stati eseguiti 16.568 test e, tra questi, 312 hanno dato un esito positivo, cioè circa l'1,8%. La positività agli anticorpi, ovviamente, non comporta la positività attuale al Coronavirus ma certifica soltanto che la persona ne è stata in precedenza in contatto. Per tutti i positivi è stato quindi predisposto un tampone - da fare immediatamente - per verificare l'eventuale presenza del virus.