Poste Italiane, a Bobbio Pellico l’annullo filatelico e la cartolina dedicatati ai piccoli Comuni

Bobbio Pellice è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Piemonte per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Per l’evento, che si è svolto oggi in occasione del 460° Anniversario Patto del Podio presso il Centro “Dogana” alla presenza del sindaco Mauro Vignola e di alcuni rappresentanti aziendali, sono stati realizzati un annullo filatelico e una cartolina.