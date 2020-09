"Devi essere più gentile con la tua fidanzata": 17enne aggredito dal branco alla fermata del pullman

I Carabinieri hanno denunciato 7 minorenni tra i 14 e 17 anni ed un maggiorenne, tutti di Settimo Torinese, ritenuti responsabili di lesioni aggravate in concorso.

Le immediate indagini dei militari dell’Arma della locale Tenenza hanno ora permesso di individuare i responsabili di quella brutale aggressione e di denunciarli a piede libero alle Autorità Giudiziarie competenti. Alcuni rimproveri fatti dalla vittima a uno dei suoi aggressori per aver utilizzato un linguaggio poco educato con la propria fidanzata, non sono piaciuti al gruppetto di amici, che hanno così deciso di punirlo.