Cosplayer Run, la corsa solidale al Parco La Mandria [FOTO]

Dopo il grande successo della prima corsa, che si è svolta lo scorso 22 settembre presso il Parco Regionale “La Mandria”, torna la coloratissima Cosplayer Run, in una seconda edizione, ricca di ospiti eccezionali e di coloratissime sorprese.

L’iniziativa anche quest’anno è promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia 72, un giovane gruppo di amici che ha come scopo la promozione di eventi sportivi e di aggregazione sul territorio nazionale. La Cosplayer Run 2020 è una corsa/camminata non competitiva di 5 km, ideale anche per famiglie e sportivi amatoriali, che si svolgerà il prossimo 20 settembre nell’incantevole cornice del Parco Regionale “La Mandria” di Torino, con un itinerario completamente rinnovato e questa volta con la partenza dalla Cascina Oslera di Robassomero (TO).

Alla base di questa iniziativa, che la rende unica all’interno dell’affollato panorama podistico italiano, è l’idea di unire una proposta sportiva adatta a grandi e piccini e il colorato e irriverente mondo del Cosplay. L’obiettivo della manifestazione è sensibilizzare i partecipanti alle tematiche di solidarietà, in tal senso il ricavato sarà interamente all’Associazione Amici Bambini Cardiopatici Onlus, con sede presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino.

La seconda edizione della Cosplayer Run vedrà la partecipazione di alcuni dei cosplayer più famosi d’Italia, hanno già confermato la loro presenza _mephistophlion_, lilitcosplay, comme.un.ange, imrielcosplay, danaries_, rorytheweirdo, Tomb Raider Italy, Marvel Avengers Team Italia e la 501st Italica Garrison, il distaccamento italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars, partner ufficiale di aziende quali Lucasfilm Ltd. e Disney. Nel corso della manifestazione tutti questi ospiti saranno disponibili per firmare autografi e fare foto con i partecipanti, ovviamente nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità per l’organizzazione di eventi nel periodo del COVID-19.

Il fenomeno Cosplay nasce negli anni 80 in Giappone e si estende in tutto il sud-est asiatico, diffondendosi anche in Europa nella seconda metà degli anni 90. Il Cosplayer è un appassionato che non solo si traveste, ma impersona nelle movenze e nelle azioni le caratteristiche del personaggio interpretato (si va dai manga, ai personaggi di popolari videogames, fino ai cartoni animati, film, telefilm o giochi di ruolo). In Italia la comunità dei Coplayers è nutrita e molto attiva: si pensi che il solo gruppo Facebook “Cosplayers italiani” raggruppa oltre 33.000 membri e le community e le manifestazioni che ospitano questo tipo di raduni sono in crescita esponenziale, soprattutto nel nord-ovest.

Programma

L’evento inizierà alle 10 con partenza dalla Cascina Oslera, sarà allestita un’area di partenza/arrivo dove i partecipanti potranno incontrare gli ospiti speciali della manifestazione in una cornice animata da musica e stand nel rispetto del distanziamento tra le persone . Alle 11:00 è prevista la partenza della corsa non competitiva aperta a tutti: i Cosplayer e i partecipanti più sportivi e motivati potranno indossare le scarpe da running e correre, tutti gli altri potranno camminare sul percorso di 5 km adatto a tutte le età e gradi di allenamento, l’importante sarà farlo col sorriso godendosi questo coloratissimo evento. Con l’iscrizione, che deve preferibilmente essere fatta on-line sul sito di ENDU cliccando su questo link, i partecipanti riceveranno un pacco gara che include pettorale, la maglietta celebrativa dell’iniziativa e alcune prelibatezze offerte dagli sponsor dell’iniziativa. Sarà possibile iscriversi anche direttamente il giorno dell’evento presso uno stand dedicato. In questo caso è consigliabile presentarsi con un buon anticipo, in modo da essere sicuri di riuscire a partecipare. A partire dalle 11:30 presso l’area di partenza/arrivo verrà allestito un punto di ristoro a cui potranno partecipare gli sponsor, oltre ai ristoratori della Cascina Oslera e altri operatori specializzati.

Per avere maggiori informazioni e iscriversi alla corsa il consiglio è di visitare il sito web dell’Associazione: www.accademia72.com. Ricordiamo infine che Cosplayer Run 2020 è organizzata per garantire la massima sicurezza di tutti i partecipanti.

• La partenza sarà scaglionata in modo da evitare assembramenti eccessivi.

• Le zone di accesso saranno delimitate e chiaramente indicate nel rispetto del distanziamento tra le persone.