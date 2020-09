Niente misure alternative per attivista No Tav, Frediani (M5S): "Vergogna"

Si profila un arresto per Dana Lauriola, 38 anni, torinese, storica attivista del movimento No Tav e del centro sociale Askatasuna.

Si tratta, secondo quanto si apprende, dell'esecuzione di una pena detentiva calcolata in due anni di reclusione per effetto di una sentenza della Cassazione del giugno del 2019. Il tribunale del capoluogo piemontese ha respinto le richieste di misure alternative.

"Le sentenze non si commentano? Stavolta sì. È una vergogna, questa non è giustizia. Dalla parte di Dana senza se e senza ma" è il commento, via social, di Francesca Frediani, valsusina, Consigliera regionale del M5S.

"Conosco Dana come molti di voi e non perché sia la storica portavoce, nonché un volto conosciuto anche all’opinione pubblica, dei No Tav. La conosco per il ruolo sociale e civile che ha in questa città e, anche se non la pensiamo allo stesso modo e le nostre pratiche sono spesso distanti, non posso pensare che si punisca una donna come lei in modo esemplare solo perché il suo domicilio è troppo vicino a quello del “movimento” o perché non si è dissociata dal Movimento No Tav", sottolinea Marco Grimaldi di LUV. "Nonostante l'equiparazione 'Movimento No Tav - organizzazione sovversiva' sia stato respinto dalla Giustizia italiana, sembra che nel Tribunale di Torino qualcuno continui la sua personale guerra contro i fantasmi".

"Io penso che si stia commettendo un errore. Sarà che conosco le carceri e penso che lo Stato debba fare di tutto perché ci sia un’alternativa più intelligente a questa pena senza cielo: il codice a sbarre non può essere il modo per criminalizzare il dissenso".