Maxi operazione antidroga dei Carabinieri: perquisizioni a Torino, Frosinone e Albania

Sono in corso perquisizioni ed esecuzione di misure cautelari in carcere

Maxi attività antidroga dei Carabinieri dalle prime ore del mattino. Dall'alba il Nucleo Investigativo di Torino sta eseguendo una vasta operazione nelle province di Torino e Frosinone, nonché sul territorio albanese con esecuzione di misure cautelari in carcere e perquisizioni.

Il tutto nel contesto di un’indagine per il contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia l’Ufficio dell’Esperto per la sicurezza a Tirana e l’Interpol.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO