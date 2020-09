Allergia al nichel: tutto quello che c’è da sapere

Le allergie sono normalmente una reazione esagerata del corpo nei confronti di una sostanza a lui estranea. Nell’allergia al nichel il sistema immunitario, ritenendo di essere in pericolo, anche se non è una sostanza dannosa, reagisce con una serie di reazioni cutanee ed extra cutanee per dare l’allarme e contrastare la sostanza “pericolosa”. Questo tipo di problema dà luogo di solito alla cosiddetta dermatite allergica da contatto e si manifesta dal momento che ci si espone al materiale: indossando bigiotteria composta in parte da nichel o anche, a volte, manipolando prodotti contenenti il materiale, come chiavi, monete, maniglie.

Il nichel è contenuto anche nel fumo di sigaretta e può essere presente anche in determinati alimenti. In questo caso si avranno sintomi a livello respiratorio, gastrointestinale e altre manifestazioni non visibili all’occhio. L’allergia al nichel è piuttosto diffusa e interessa soggetti di ogni età che possono manifestare il problema sia sin dalla nascita, che in un secondo momento. La causa è da ricercarsi in una presunta predisposizione genetica del soggetto nel quale si ha l’allergia in seguito all’esposizione ripetuta e/o prolungata a questo metallo. È per tale motivo che (non conoscendo se si ha una predisposizione o meno), in generale, è opportuno evitarlo quanto possibile. Quali sono i sintomi dell’allergia al nichel?

Il principale sintomo dell’allergia nichel è la dermatite da contatto. La pelle a contatto con il materiale nel giro di 12-48 ore si arrossa in maniera consistente creando prurito. La pelle si desquama e si secca, dando luogo a piccoli dolorosi taglietti e, in alcuni casi, si ricopre di vescicole umide, come in caso di ustione. In casi estremi accade anche che da tutta la zona arrossata fuoriesca liquido essudativo.

Se si assumono alimenti con nichel o si inspira fumo di sigaretta che lo contiene si possono avere anche sintomi di tipo extra cutaneo, quali: cefalea, problemi respiratori, problemi gastrointestinali (quali vomito e/o diarrea), malessere generale e spossatezza. Quali sintomi e in che intensità si presenteranno dipende dai casi e dal soggetto, dalla sensibilità dello stesso e da quanto e in che modo è rimasto esposto al nichel. Diagnosi, prevenzione e trattamento