Come valutare la qualità dei design del tuo sito web

Quando le persone ti chiedono un buon design del sito web. Per il successo del design di un sito web ci sono altri aspetti che bisogna considerare che vanno al di là dell'estetica. Dobbiamo infatti mettere nell'equazione la capacità di funzionare. Idealmente quando costruiamo un sito Web di successo con una strategia in mente è necessario coinvolgere più obiettivi diversi.

I quattro punti chiave per la valutazione del sito Web sono: contenuto e leggibilità, estetica, usabilità e social media e ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO).

Estetica

Questa è la categoria a cui la maggior parte delle persone pensa quando determina i criteri di valutazione di un sito web. Sì, l'estetica è un aspetto importante, ma è importante notare che c'è molto di più di quanto sembri.

L'appeal visivo rende i siti web più credibili per un utente. Ciò comporta la selezione del colore per rappresentare al meglio il tuo marchio. Non dovresti avere più di quattro colori che dominano il tuo sito web. Tutti i colori dovrebbero combaciare bene. È importante scegliere colori che siano abbastanza alti in contrasto per aiutare le persone con daltonismo o disabilità visive.

Quando si tratta di design del sito web, questa è l'area in cui puoi mostrare la personalità del marchio. Ogni immagine, colore e parola che scegli influisce sulla personalità. Una volta decisa la personalità, è importante mantenerla coerente per tutto il tempo con i titoli, la scelta delle parole e i colori.

Assicurati che i caratteri che utilizzi sul tuo sito web siano facili da usare, indipendentemente dalla risoluzione dello schermo che il visitatore potrebbe avere. Progetta o seleziona il carattere tenendo a mente il tuo pubblico di destinazione. Ad esempio, se gestisci un sito web rivolto agli anziani, sarebbe saggio aumentare il carattere di una o due dimensioni in modo che siano in grado di leggerlo meglio o usare delle infografiche fatte in modo da rendere i vostri concetti immediatamente visibile e leggibile nello stesso tempo.

L'ultima cosa di questa sezione è il rumore visivo. Il rumore si riferisce alla quantità di materiale sulla tua pagina web rispetto allo spazio bianco. Va bene che il tuo design sia semplice, infatti, alle persone piace quando un sito web non sembra troppo occupato. L'obiettivo finale del design è incoraggiare un visitatore all'azione che si desidera che faccia, potrebbe essere la richiesta di una consulenza o l'iscrizione a una newsletter.

Contenuto e leggibilità

Quando si valuta un web design, il contenuto e la leggibilità del sito web influiscono sulla frequenza di rimbalzo. Influisce anche sull'efficacia di convincere un visitatore a contattare la tua azienda o acquistare il tuo prodotto.

Spesso le aziende vivono secondo la frase "impostalo e dimenticalo", che in realtà è l'opposto di ciò che dovresti fare per quanto riguarda il contenuto del tuo sito web. Il tuo sito web dovrebbe avere contenuti aggiornati regolarmente per riflettere le informazioni più recenti. Questo può essere semplice come mantenere la data del copyright nel piè di pagina del tuo sito web all'anno in corso per non lasciare vecchie promozioni, coupon e altri annunci sul tuo sito web. Mantenendo nuovi i tuoi contenuti, stai invitando i tuoi visitatori a tornare.

Quando valuti un web design, assicurati che la copia del sito web sia succinta ma comunque informativa. Lo stile di copywriting deve riflettere lo scopo del sito web e parlare al pubblico di destinazione previsto. Raggiungi questo obiettivo con la tua scelta di tono, stile e voce. Una volta scelto, il contenuto deve essere coerente in tutto il sito.

In termini di leggibilità tecnica, assicurati di porsi le seguenti domande durante la valutazione del tuo sito web:

• Il contrasto tra il colore di sfondo e il testo facilita la lettura?

• È possibile ridimensionare il testo del sito Web tramite il browser o esistono limitazioni di impostazione CSS?

• Il testo è suddiviso in parti di facile lettura?

• Questi blocchi leggibili sono evidenziati utilizzando titoli, sottotitoli e caratteristiche enfatizzate per aiutare un visitatore a scremare i contenuti?

• All'interno del testo ci sono definizioni di termini gergali o spiegazioni di soggetti altrimenti sconosciuti al visitatore?

Usabilità

La valutazione dei siti web può essere difficile se non sai cosa cercare. Gli aspetti dietro le quinte del sito web possono spesso essere dimenticati quando si valuta un web design.

Un aspetto importante su cui concentrarsi con l'usabilità è la capacità di essere ottimizzato per gli utenti mobili e tutti i diversi tipi di browser. E con questa usabilità, è necessario considerare la velocità di caricamento del sito Web. Questo è importante perché se i visitatori si annoiano ad aspettare, lasceranno il tuo sito web.

La capacità di ricerca di un sito web è una funzione importante per qualsiasi sito web perché aiuta i visitatori a trovare le informazioni che desiderano, più velocemente. Ciò migliorerà la loro esperienza complessiva e aumenterà la probabilità che tornino sul sito.

I link sul tuo sito web devono funzionare, sia internamente che esternamente. Questa può essere una svolta importante per i clienti. Si sentiranno frustrati dai collegamenti interrotti e invece andranno al sito web di un concorrente per le loro esigenze.

SEO: visibilità sui motori di ricerca

Questo è un elemento della valutazione di un web design a cui molte persone potrebbero non pensare, ma ci sono molti modi in cui il design di un sito web può avere un impatto sulla SEO. Sia la SEO che la linkbuilding devono essere integrate con il design attraente e funzionale. Ad esempio, se il tuo sito web ha molte parti grafiche o immagini, devi aggiungere tag ALT alle descrizioni delle immagini in modo che i motori di ricerca possano vederli e fare una linkbuilding coerente con la parte grafica.