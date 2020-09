Franchising di successo: come riconoscerlo e quali sono gli elementi che lo caratterizzano

Capita spesso di voler aprire un’attività in franchising ma la paura di affidare il proprio business ad un altro marchio potrebbe bloccare tutto il processo decisionale di un neo imprenditore. Per questo motivo è fondamentale saper riconoscere un franchising di successo in base a delle specifiche caratteristiche.

Un franchising di qualità possiede determinati requisiti e ha le capacità di offrire agli affiliati una serie di agevolazioni volte a semplificare la gestione di un’attività commerciale.

Il valore del franchising è basato sui servizi offerti dai franchisor quali la formazione, un modello di business funzionale, una strategia di marketing efficiente, l’offerta di beni strumentali, software e segni distintivi aziendali e l’offerta di assistenza completa all’affiliato.

Un franchising di successo ha le capacità di affiancare i neo imprenditori e di garantire la loro crescita sul mercato.

Franchising di successo: perché è conveniente?

Un neo imprenditore con un’idea di business, grazie all’affiliazione con un franchisor di successo, può accedere ad un sistema commerciale ben definito. Oggi tutti i franchising si basano su delle strategie e processi già sperimentati sul campo e possono garantire agli affiliati un programma di franchising di qualità.

La formazione offerta dai franchisor serve a condividere le competenze già acquisite in precedenza dal franchisor e permettono di apprendere come gestire la vendita, quali servizi integrare nella propria attività commerciale e come gestire l’ambito finanziario.

I franchisor non lasciano niente al caso e trasmettono a tutti gli affiliati come gestire le risorse, come fare pubblicità e come gestire la relazione con i clienti.

Affiliarsi ad un franchisor di successo permette di acquisire una clientela già solida, perché l’azienda affiliante conosce perfettamente il pubblico di riferimento e i profili dei clienti. In questo modo è molto facile acquisire le informazioni e conoscere le preferenze di acquisto, i cicli di vendita e così via.

I valori di un affiliante di successo sono definiti e condivisi perfettamente con i consumatori, questo permette di sviluppare una strategia di marketing efficiente per tutti gli affiliati.

Seguendo un sistema collaudato a 360°, l’affiliato ha una molte possibilità di raggiungere il successo e di assistere ad una crescita del suo business.

Quali sono gli elementi che contraddistinguono un franchising di successo

Ma come si riconosce un franchising che ha successo in un settore? Analizzando pochi elementi fondamentali per garantire il successo di un’azienda franchisor. Questi elementi sono: la domanda e il comportamento del franchisor.

Analizzando attentamente l’andamento della domanda, è possibile valutare la curva della domanda e l’eventuale crescita costante nel tempo o improvvisa. Un trend positivo è sicuramente un fattore che giove a favore del franchisor, tuttavia è consigliabile scegliere un’azienda con un percorso lineare.

Il franchisor deve dimostrare agli affiliati di essere una realtà affidabile, attendibile e trasparente. Quando è possibile reperire tutte le informazioni necessarie su un marchio franchisor e l’azienda è disponibile a chiarire ogni dubbio, la collaborazione può essere avviata senza problemi. È fondamentale prestare attenzione al ROI di un’azienda, cioè il ritorno sull’investimento, che permette di valutare se l’affiliazione con un determinato franchisor è vantaggiosa o meno.

I franchising di successo offrono delle probabilità maggiori di pareggiare i conti con l’investimento iniziale nel breve periodo.

Tra i settori in franchising con un numero elevato di franchisor con un forte successo, in Italia, troviamo la ristorazione, il settore dell’abbigliamento e i servizi dedicati alla persona. I settori in forte crescita nell’ultimo anno riguardano l’estetica ed il benessere, l’igiene, gli alimentari specializzati in prodotti bio, per celiaci o vegani, i servizi per gli animali e i servizi per gli anziani.