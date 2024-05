Da New York la ricetta per maggiore sicurezza a Torino: "Più illuminazione e persone nelle strade"

"Come migliorare la sicurezza a Torino? Ci sono diverse strategie, per esempio potenziando l'illuminazione e facendo in modo che circolino più persone". Parola di Amanda Burden, la responsabile della Fondazione Bloomberg di New York, che è tornata nuovamente nel capoluogo piemontese per aiutare l'amministrazione Lo Russo a ridisegnare l'immagine della città.

Lo Russo: "Allargare la platea della discussione"

L'obiettivo, come ha chiarito il sindaco durante l'incontro che si è svolto questo pomeriggio allo Urban Lab, è di avere il nuovo city brand per la fine del 2024.

"Il city brand - ha spiegato Lo Russo - è come Torino si comunica nel mondo: l'ambizione è uscire dal circuito classico ed allargare la platea della discussione anche a persone che normalmente restano fuori".

"Come usare meno la macchina"

Per farlo ieri il Comune ha dato il via al progetto “Voci di Quartiere”: fino al 15 giugno una bici girerà per Torino per raccogliere le opinioni dei cittadini sulla qualità della vita, sulle comunità locali e sui servizi. Al primo appuntamento a San Salvario ieri ha preso parte anche Amanda Burden, che è rimasta colpita da alcune suggestioni: "I residenti volevano capire come usare sempre meno la macchina".

Civica Centrale come New York Public Library

"Oltre al Valentino - ha aggiunto - sono arrivate tante proposte su come rendere tutto il quartiere più verde". E proprio il parco di San Salvario è interessato da un'importante progetto di riqualificazione con fondi del Pnrr, che da qui al 2026 ne cambierà in parte il volto. Uno degli interventi più consistenti riguarda sicuramente Torino Esposizioni, dove verrà trasferita la Biblioteca Civica Centrale.

Un luogo, come conferma Burden, che ha tutte le carte in regola di diventare per Torino l'equivalente della New York Public Library. "Assolutamente sì - ha replicato la responsabile della Fondazione Bloomberg, interrogata sul punto - sicuramente (la Biblioteca Civica ndr) diventerà un polo di attrazione culturale e una destinazione, anche per la sua architettura".