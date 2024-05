La Bandakadabra invade il Lungo Po ai Murazzi per l'Opening Parade che dà il via al Fringe Festival

Sarà la parata della Bandakadabra a inaugurare il Fringe, festival di teatro off in programma dal 21 maggio al 2 giugno in varie location di Torino.

L'opening parade, evento di apertura del Festival, sarà, il 17 maggio, il concerto itinerante della Bandakadabra, marching band capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente carica di energia: si parte dai Murazzi, dal fronte Gianca, al Magazzino sul Po, con partenza dalle 18.30.

Nata a Torino, la Bandakadabra vanta una frenetica attività live che l’ha portata a esibirsi in tutta Europa, collezionando più di 400 repliche tra rassegne teatrali e musicali, festival di strada e dividendo il palco con Vinicio Capossela, Arturo Brachetti, Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel dei Subsonica.

Dopo il concerto festoso di venerdì 17, da martedì 21 partiranno gli spettacoli/eventi del dodicesimo Fringe, che entrerà nel vivo con il cartellone. In scena 154 repliche di 27 spettacoli, tra cui 6 prime assolute, e 14 eventi speciali in 16 spazi performativi con 38 compagnie nazionali e internazionali selezionate tra più di 700 artisti candidati. Per approfondire leggi QUI.

Info: www.tofringe.it